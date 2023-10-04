Молдова відповіла Росії на нові заборони в'їзду: ворожа політика

У Міністерстві закордонних справ та євроінтеграції Молдови виступили з заявою після рішення російської влади заборонити в’їзд двом молдовським громадянам.

Заяву голови пресслужби МЗС Молдови Ігоря Захарова наводить Newsmaker, пише "Європейська правда".

Захаров підтвердив, що 3 жовтня МЗС Росії викликало посла Молдови Ліліана Дарія.

Йому повідомили про рішення російської влади заборонити в'їзд на свою територію голові Ради з телебачення та радіо Молдови Ліліані Віцу та молдовському журналісту Михайлу Сіркелі.

"Це рішення є частиною ворожої політики щодо нашої країни. Незалежно від рішень Москви, Молдова продовжує активно протидіяти дестабілізуючим діям, гібридним атакам та дезінформації", – сказав Захаров.

Сіркелі є засновником та адміністратором порталу Nokta у Комраті, адміністративному центрі Гагаузії.

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок викликало молдовського посла Ліліана Дарія та висловило йому "рішучий протест" через "політично вмотивоване переслідування російськомовних ЗМІ".

Як приклад "утисків російськомовних медіа" в Молдові в МЗС РФ назвали видворення голови інформагенції Sputnik Молдова Віталія Денисова, пов’язаного з військовою розвідкою РФ.

У молдовському МВС пояснювали, що рішення про видворення Денисова ухвалили через його втручання у внутрішні справи Молдови.