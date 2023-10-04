Молдова ответила России на новые запреты въезда: враждебная политика

В Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы выступили с заявлением после решения российских властей запретить въезд двум молдовским гражданам.

Заявление главы пресс-службы МИД Молдовы Игоря Захарова приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Захаров подтвердил, что 3 октября МИД России вызвал посла Молдовы Лилиана Дария.

Ему сообщили о решении российских властей запретить въезд на свою территорию председателю Совета по телевидению и радио Молдовы Лилиане Вицу и молдовскому журналисту Михаилу Сиркели.

"Это решение является частью враждебной политики в отношении нашей страны. Независимо от решений Москвы, Молдова продолжает активно противодействовать дестабилизирующим действиям, гибридным атакам и дезинформации", – сказал Захаров.

Сиркели является основателем и администратором портала Nokta в Комрате, административном центре Гагаузии.

Министерство иностранных дел России во вторник вызвало молдовского посла Лилиана Дария и выразило ему "решительный протест" из-за "политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ".

В качестве примера "притеснений русскоязычных медиа" в Молдове в МИД РФ назвали выдворение главы информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова, связанного с военной разведкой РФ.

В МВД Молдовы объясняли, что решение о выдворении Денисова приняли из-за его вмешательства во внутренние дела Молдовы.