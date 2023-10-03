МЗС Росії через три тижні згадало про видворення російського шпигуна з Молдови

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок викликало молдовського посла Ліліана Дарія та висловило йому "рішучий протест" через "політично вмотивоване переслідування російськомовних ЗМІ".

Таке написано в повідомленні на сайті МЗС РФ, яке цитує "Європейська правда".

У повідомленні російське зовнішньополітичне відомство згадує як приклад "утисків російськомовних медіа" в Молдові видворення голови інформагенції Sputnik Молдова Віталія Денисова, пов’язаного з військовою розвідкою РФ.

У відповідь Росія повідомила молдовському послу про заборону на в’їзд до Росії "низці осіб, які мають прямий стосунок до обмеження свободи слова і прав російських журналістів у Молдавії, а також розпалювання антиросійських настроїв".

Переліку цих людей російське МЗС не навело.

Нагадаємо, 13 вересня – тобто ще три тижні тому – співробітники молдовської міграційної служби прийшли додому до Віталія Денисова, посадили його в машину й відвезли в аеропорт з наказом про депортацію. У молдовському МВС пояснили, що рішення про видворення Денисова ухвалили через його втручання у внутрішні справи Молдови.

У липні Молдова оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і супутникових тарілок, які російські спецслужби, ймовірно, використовують для стеження за владою Молдови.