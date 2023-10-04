В Італії розгублені щодо причин аварії автобуса, де загинули 4 українців

Причина аварії туристичного автобуса поблизу італійської Венеції, внаслідок якої серед інших загинули четверо українців, залишається загадкою.

Як пише "Європейська правда", про це заявив мер Венеції Луїджі Бруньяро, інформує DPA.

Повідомляють, що прокуратура розпочала розслідування причин ДТП. Влада сподівається, що відео з камер спостереження проллють світло на трагедію.

"Ми не розуміємо, як це могло статися", – заявив Бруньяро.

Припускають, що водій автобуса міг не впоратися з керуванням через раптове погіршення стану здоров'я, але правоохоронці стверджують, що не виключені й інші версії.

За уточненою інформацією, четверо українців загинули і ще четверо отримали поранення внаслідок ДТП з автобусом, що трапилась 3 жовтня у Местре, материковій частині Венеції.

З поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу у Маргері.

Автобус злетів з естакади та упав з висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся. Тривають слідчі дії. Слідів гальмування на асфальті, за попередніми даними, немає.

У жахливій аварії загинула 21 людина. У префектурі Венеції від початку інформували, що серед загиблих та постраждалих є громадяни України.