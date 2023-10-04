В Италии растеряны из-за причин аварии автобуса, где погибли четверо украинцев

Причина аварии туристического автобуса в итальянской Венеции, в результате которой среди других погибли четверо украинцев, остается загадкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, информирует DPA.

Сообщается, что прокуратура начала расследование причин ДТП. Власти надеются, что видео с камер наблюдения прольют свет на трагедию.

"Мы не понимаем, как это могло произойти", – заявил Бруньяро.

Предполагают, что водитель автобуса мог не справиться с управлением из-за внезапного ухудшения состояния здоровья, но правоохранители говорят, что не исключены и другие версии.

По уточненной информации, четверо украинцев погибли и еще четверо получили ранения в результате ДТП с автобусом, которое произошло 3 октября в Местре, материковой части Венеции.

По не установленным пока причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг в Маргере.

Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся. Продолжаются следственные действия. Следов торможения на асфальте, по предварительным данным, нет.

В ужасной аварии погиб 21 человек. В префектуре Венеции с самого начала информировали, что среди погибших и пострадавших есть граждане Украины.