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Британия: Иран доказал нарушение им резолюций ООН, показав Шойгу собственные ракеты

Среда, 4 октября 2023, 16:16

Иран фактически сам признался в нарушении резолюций ООН по нераспространению оружия, когда во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу показал собственные ракеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) заявило Министерство обороны Великобритании.

В своем сообщении ведомство указало на то, что ракеты, которые чиновнику РФ 23 сентября 2023 года показали в Иране, были изъяты у контрабандистов в Аравийском море британским фрегатом HMS Montrose еще в 2022 году.

Как напомнили в Минобороны Великобритании, Тегеран в ООН отрицал, что он является страной происхождения этого оружия, которым поддерживаемые им хуситы Йемена обстреливают цели в Саудовской Аравии и ОАЭ начиная с 2019 года.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что Иран может договориться с Россией о передаче ракет после окончания действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей ему такие сделки.

Отчеты украинской и израильской разведок свидетельствуют о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или более.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране 20 сентября.

Шойгу также обсудил окончание срока действия ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

Ранее США объявили санкции против сети, которая способствует производству "Шахедов" в Иране.

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