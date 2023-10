Британия: Иран доказал нарушение им резолюций ООН, показав Шойгу собственные ракеты

Иран фактически сам признался в нарушении резолюций ООН по нераспространению оружия, когда во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу показал собственные ракеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) заявило Министерство обороны Великобритании.

В своем сообщении ведомство указало на то, что ракеты, которые чиновнику РФ 23 сентября 2023 года показали в Иране, были изъяты у контрабандистов в Аравийском море британским фрегатом HMS Montrose еще в 2022 году.

Last year, HMS Montrose seized Iranian weapons being smuggled through the Arabian Sea. Read more: https://t.co/dn2Qoijs7h



Iran denied being the country of origin to the UN. However, they were visibly being shown to the Russian Defence Minister during a recent visit to Iran. pic.twitter.com/St1HUyB7F1