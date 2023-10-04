Британия: Иран доказал нарушение им резолюций ООН, показав Шойгу собственные ракеты

Иран фактически сам признался в нарушении резолюций ООН по нераспространению оружия, когда во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу показал собственные ракеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) заявило Министерство обороны Великобритании.

В своем сообщении ведомство указало на то, что ракеты, которые чиновнику РФ 23 сентября 2023 года показали в Иране, были изъяты у контрабандистов в Аравийском море британским фрегатом HMS Montrose еще в 2022 году.

Last year, HMS Montrose seized Iranian weapons being smuggled through the Arabian Sea. Read more: https://t.co/dn2Qoijs7h



Iran denied being the country of origin to the UN. However, they were visibly being shown to the Russian Defence Minister during a recent visit to Iran. pic.twitter.com/St1HUyB7F1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 4, 2023

Как напомнили в Минобороны Великобритании, Тегеран в ООН отрицал, что он является страной происхождения этого оружия, которым поддерживаемые им хуситы Йемена обстреливают цели в Саудовской Аравии и ОАЭ начиная с 2019 года.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что Иран может договориться с Россией о передаче ракет после окончания действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей ему такие сделки.

Отчеты украинской и израильской разведок свидетельствуют о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или более.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране 20 сентября.

Шойгу также обсудил окончание срока действия ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

Ранее США объявили санкции против сети, которая способствует производству "Шахедов" в Иране.