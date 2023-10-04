Литва планирует выделить 340 млн евро на помощь Украине в 2024 году

В расходы бюджета на 2024 год в Литве планируют включить поддержку Украины на сумму 340 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью BNS заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает LRT.

По ее словам, в ближайшие годы Вильнюсу понадобятся средства не только на поддержку беженцев войны, но и на продолжение поддержки Киева, если страны ЕС не договорятся о 50-миллиардном пакете помощи Украине.

"Украине мы предоставим в целом около 0,4 процента ВВП, что составляет около 340 млн евро", – уточнила Шимоните.

Литовское правительство рассмотрит проект бюджета на 2024 год в четверг, 5 октября.

Ранее сообщалось, что Венгрия предложила разделить будущий 50-миллиардный пакет помощи Евросоюза для Украины, усиливая беспокойство относительно уменьшения экономической поддержки Киева.

По словам лица, знакомого с переговорами, ЕС может разблокировать почти 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии в этом году, чтобы заставить правительство Виктора Орбана уменьшить его сопротивление в выделении поддержки Украине, сообщил источник. Ранее об этом писало также издание Financial Times.

Важность дискуссий по финансированию со стороны ЕС возросла после воскресного соглашения в США по предотвращению прекращения работы правительства, из которого исключили помощь Киеву в размере 6 миллиардов долларов.

Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, который также предусматривает дополнительное финансирование миграции и новейших технологий на общую сумму 66 миллиардов евро.

Европейская комиссия надеялась на заключение соглашения по бюджету до конца года. Но разногласия в позициях относительно его общего пересмотра подорвали усилия по принятию своевременного решения.