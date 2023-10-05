Португалия против фиксированных сроков расширения ЕС

Расширение ЕС не должно иметь фиксированных сроков, но его институты должны быть реформированы, чтобы приспособиться к новым членам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в среду государственный секретарь по европейским делам Португалии Тиагу Антунеш, его цитирует Euractiv.

"Глупо устанавливать фиксированные или очень определенные сроки. Процесс расширения базируется на собственных заслугах кандидатов, на оценке их потенциала и выполнении копенгагенских критериев", – заявил Антунеш.

Выступая на слушаниях парламентского комитета по делам ЕС накануне неформального заседания лидеров ЕС в пятницу в испанской Гранаде, Антунеш сказал, что расширение ЕС будет "центральной темой" встречи.

"Это абсолютный приоритет, который по геополитическим причинам приобрел новое значение, как для стран Западных Балкан, которые ждали этого дольше всего, так и для восточного трио – Украины, Молдовы и Грузии", – сказал он.

"Существует консенсус, что расширение – это инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе. Мы хотим, чтобы это произошло, надеемся, как можно скорее", – добавил Антунеш.

По его словам, Португалия считает, что нужно "ускорить работу, которая сделает это расширение возможным, как странам-кандидатам, так и самому ЕС", чтобы обе стороны "были готовы к тому, когда этот момент наступит".

"Страны-кандидаты должны ускорить процесс реформ, особенно в сфере верховенства права, что является важным и базовым аспектом... Мы также обязаны оказывать техническую помощь и содействовать странам-кандидатам в этом чрезвычайно сложном процессе подготовки и интеграции в acquis сообщества (права ЕС)", – сказал госсекретарь.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению к 2030 году.

Берлин и Париж разделяют амбиции по дедлайну 2030 года при условии, что в ЕС будут проведены необходимые институциональные реформы. Однако политики в Берлине настаивают на том, что отдельные страны-члены, приводя в пример Польшу, выступают против этих реформ, хотя в то же время являются горячими сторонниками немедленного членства Украины в ЕС.

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