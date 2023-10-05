У польській Гдині сталося лобове зіткнення потягів 

Два потяги зіткнулися лоб в лоб у польському місті Гдиня в четвер вранці, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Зіткнення сталося о 7 ранку біля головного вокзалу в Гдині, що на Балтійському морі. Згідно з фотографіями з місця аварії, перший вагон одного з потягів зійшов з колії і перекинувся на бік.

ФОТО: поморська поліція

Чотирьох людей доставили до лікарні, п'ятій людині надали допомогу на місці.

Усі п'ятеро були працівниками залізниці. Обидва потяги були без пасажирів.

Кароль Якубовський, прессекретар польського оператора залізничної інфраструктури Polskie Linie Kolejowe, повідомив, що на станції у Гдині працюють сучасні пристрої для регулювання залізничного руху. За попередніми даними, ці пристрої були справними.

Припускають, що причиною зіткнення стала людська помилка – незупинка на заборонний сигнал світлофора.

У серпні близько 20 осіб постраждали внаслідок зіткнення пасажирського потяга і вантажівки на залізничному переїзді під Варшавою.