В польской Гдыне произошло лобовое столкновение поездов
Четверг, 5 октября 2023, 11:51
Два поезда столкнулись лоб в лоб в польском городе Гдыня в четверг утром, в результате чего пять человек получили ранения.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
Столкновение произошло в 7 утра возле главного вокзала в Гдыне, что на Балтийском море. Согласно фотографиям с места аварии, первый вагон одного из поездов сошел с рельсов и перевернулся на бок.
Четырех человек доставили в больницу, еще одному оказали помощь на месте.
Все пять человек были работниками железной дороги. Оба поезда были без пассажиров.
Кароль Якубовский, пресс-секретарь польского оператора железнодорожной инфраструктуры Polskie Linie Kolejowe, сообщил, что на станции в Гдыне работают современные устройства для регулирования железнодорожного движения. По предварительным данным, эти устройства были исправными.
Допускают, что причиной столкновения стала человеческая ошибка – неостановка на запрещающий сигнал светофора.
В августе около 20 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде под Варшавой.