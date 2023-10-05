В польской Гдыне произошло лобовое столкновение поездов

Два поезда столкнулись лоб в лоб в польском городе Гдыня в четверг утром, в результате чего пять человек получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Столкновение произошло в 7 утра возле главного вокзала в Гдыне, что на Балтийском море. Согласно фотографиям с места аварии, первый вагон одного из поездов сошел с рельсов и перевернулся на бок.

ФОТО: ПОМОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ

Четырех человек доставили в больницу, еще одному оказали помощь на месте.

Все пять человек были работниками железной дороги. Оба поезда были без пассажиров.

Кароль Якубовский, пресс-секретарь польского оператора железнодорожной инфраструктуры Polskie Linie Kolejowe, сообщил, что на станции в Гдыне работают современные устройства для регулирования железнодорожного движения. По предварительным данным, эти устройства были исправными.

Допускают, что причиной столкновения стала человеческая ошибка – неостановка на запрещающий сигнал светофора.

В августе около 20 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде под Варшавой.