Более 3 тысяч россиян получат письма с просьбой покинуть Латвию

Управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало гражданам РФ 3255 писем об окончании срока действия разрешений на их проживание в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом LSM заявила руководитель ведомства Майра Розе.

По данным ведомства, 3541 человек не подал документы на получение статуса долгосрочного резидента ЕС или не подал заявление на повторную проверку уровня владения государственным языком.

Поэтому согласно закону об иммиграции Латвии, срок действия их разрешений на постоянное проживание истек 2 сентября, и они должны покинуть Латвию до 30 ноября.

По словам Розе, некоторые из них уже находятся за пределами страны, а около 200 человек не имеют задекларированного адреса проживания в Латвии.

Ранее стало известно, что около 3600 граждан РФ должны получить уведомление о необходимости покинуть Латвию в течение трех месяцев, поскольку они не сдали экзамен на знание латышского языка и не подали заявку.

Ранее Сейм Латвии во втором, окончательном чтении принял изменения в закон об иммиграции, согласно которым для получения постоянного вида на жительство срок на сдачу экзамена по государственному языку российским гражданам продлевается на два года.

В начале сентября сообщалось, что большинство граждан России в Латвии, которые сдавали языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство, с первой попытки не справились с ним.