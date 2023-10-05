У Косові вимагають санкцій проти Вучича, перш ніж говорити з ним

Президентка частково визнаного Косова Вйоса Османі в четвер закликала Іспанію (яка не визнає Косово) сприяти тиску на Сербію через її останні агресивні дії біля косовських кордонів, а також виключила можливість негайних переговорів із сербським президентом Александаром Вучичем.

Про це Османі сказала журналістам в іспанській Гранаді перед третім самітом Європейської політичної спільноти, повідомляє "Європейська правда".

Лідерка Косова зазначила, що Іспанія – це країна, яка "робить свій внесок у мир і стабільність на всьому європейському континенті".

"Я сподіваюся, що вони зрозуміють, що підтримка агресора, щодо якого є чіткі докази від 24 вересня, не сприятиме миру і стабільності", – додала вона, маючи на увазі інцидент із озброєними людьми, що напали на косовських поліцейських.

На питання, чи можлива зустріч на високому рівні між Белградом і Приштиною для врегулювання напруженості, Османі відповіла: "Немає сенсу зустрічатися до того, як будуть ухвалені санкції проти Вучича. Спочатку санкції, а потім ми можемо поговорити про все інше".

Іспанія є однією з п'яти країн ЄС, які не визнають незалежність Косова, разом із Грецією, Кіпром, Румунією та Словаччиною. Вона вважає, що цей крок може підштовхнути сепаратизм у Каталонії.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

Читайте також: Покарання для Сербії: чим завершиться історія з "зеленими чоловічками" та загиблими у Косові.