Президент частично признанного Косова Вйоса Османи в четверг призвала Испанию (которая не признает Косово) способствовать давлению на Сербию из-за ее последних агрессивных действий у косовских границ, а также исключила возможность немедленных переговоров с сербским президентом Александаром Вучичем.

Об этом Османи сказала журналистам в испанской Гранаде перед третьим саммитом Европейского политического сообщества, сообщает "Европейская правда".

Лидер Косова отметила, что Испания – это страна, которая "вносит свой вклад в мир и стабильность на всем европейском континенте".

"Я надеюсь, что они поймут, что поддержка агрессора, в отношении которого есть четкие доказательства от 24 сентября, не будет способствовать миру и стабильности", – добавила она, имея в виду инцидент с вооруженными людьми, напавшими на косовских полицейских.

На вопрос, возможна ли встреча на высоком уровне между Белградом и Приштиной для урегулирования напряженности, Османи ответила: "Нет смысла встречаться до того, как будут приняты санкции против Вучича. Сначала санкции, а потом мы можем поговорить обо всем остальном".

Испания является одной из пяти стран ЕС, которые не признают независимость Косова, вместе с Грецией, Кипром, Румынией и Словакией. Она считает, что этот шаг может подтолкнуть сепаратизм в Каталонии.

Напомним, в сентябре на севере Косова, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

В Приштине утверждают, что у Сербии был конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

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