Голова Євроради зустрівся із Зеленським: Підтримуємо Україну до перемоги

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада, який відбувається в четвер.

Про це обоє повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Мішель за підсумками зустрічі підкреслив готовність Євросоюзу продовжувати підтримку України й нагадав, що там готують пакет довгострокової підтримки Києва.

"У підтримці України немає плану Б. Лише план А – непохитна підтримка доти, доки Україна не переможе", – зазначив він.

No plan B in supporting Ukraine. Only Plan A — unwavering support for as long as it takes until Ukraine prevails. The EU is preparing an additional strong package of support for the long-haul. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/6nbaptrLMR

В Офісі президента повідомили, що Зеленський і Мішель обговорили пріоритетні військові потреби України, реалізацію української "формули миру" й підготовку до проведення Глобального саміту миру.

I met with @CharlesMichel.



Ukraine is grateful for the EU’s strong and lasting support, as well as the practical assistance of EU member states.



The recent meeting of EU foreign ministers in Kyiv had significant symbolic and practical meaning. It underlined the unwavering EU… pic.twitter.com/DeFjGPHKb8