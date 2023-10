Председатель Евросовета встретился с Зеленским: Поддерживаем Украину до победы

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада, который проходит в четверг.

Об этом оба сообщили в соцсети Twitter (X).

Мишель по итогам встречи подчеркнул готовность Евросоюза продолжать поддержку Украины и напомнил, что там готовят пакет долгосрочной поддержки Киева.

"В поддержке Украины нет плана Б. Только план А – непоколебимая поддержка до тех пор, пока Украина не победит", – отметил он.

No plan B in supporting Ukraine. Only Plan A — unwavering support for as long as it takes until Ukraine prevails. The EU is preparing an additional strong package of support for the long-haul.

В Офисе президента сообщили, что Зеленский и Мишель обсудили приоритетные военные потребности Украины, реализацию украинской "формулы мира" и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

I met with @CharlesMichel.



Ukraine is grateful for the EU's strong and lasting support, as well as the practical assistance of EU member states.



The recent meeting of EU foreign ministers in Kyiv had significant symbolic and practical meaning. It underlined the unwavering EU…