Укр Рус Eng

Зеленський зустрівся з Макроном, пообіцяв "більше хороших новин"

фото, відео
Четвер, 5 жовтня 2023, 16:53

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в четвер.

Про це обоє лідерів повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Український президент розповів, що обговорив із французьким візаві зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря.

"Усі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів", – додав Зеленський, подякувавши Макрону та французькому народу за "тверду й постійну підтримку України".

Своєю чергою президент Франції виклав спільне фото з українським візаві з підписом французькою, українською та англійською: "Разом у Гранаді, заради безпеки і стабільності нашої європейської сім'ї".

Нагадаємо, у Гранаді триває третя зустріч ініційованого Францією нового формату європейської співпраці – Європейської політичної спільноти, на якій особисто присутній президент Володимир Зеленський.

Він уже зустрівся з головами урядів Вірменії та Словаччини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Макрон