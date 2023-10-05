Зеленський зустрівся з Макроном, пообіцяв "більше хороших новин"

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в четвер.

Про це обоє лідерів повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Український президент розповів, що обговорив із французьким візаві зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря.

"Усі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів", – додав Зеленський, подякувавши Макрону та французькому народу за "тверду й постійну підтримку України".

Great meeting with @EmmanuelMacron.



Strenghtening Ukraine's air defense, as well as the security of the Odesa region and the Black Sea, is critical to ensure European and global stability. We are working together toward this end.



All of our previous agreements to strengthen… pic.twitter.com/iAy4HYWNxf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Своєю чергою президент Франції виклав спільне фото з українським візаві з підписом французькою, українською та англійською: "Разом у Гранаді, заради безпеки і стабільності нашої європейської сім'ї".

Ensemble à Grenade, pour la sécurité et la stabilité de notre famille européenne.



Разом у Гранаді, заради безпеки і стабільності нашої європейської сім'ї.



Together in Granada, for security and stability of our European family. pic.twitter.com/Mzh3tCNPw6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 5, 2023

Нагадаємо, у Гранаді триває третя зустріч ініційованого Францією нового формату європейської співпраці – Європейської політичної спільноти, на якій особисто присутній президент Володимир Зеленський.

Він уже зустрівся з головами урядів Вірменії та Словаччини.