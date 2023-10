Зеленський зустрівся з Макроном, пообіцяв "більше хороших новин"

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон провели зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в четвер.

Про це обоє лідерів повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Український президент розповів, що обговорив із французьким візаві зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря.

"Усі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів", – додав Зеленський, подякувавши Макрону та французькому народу за "тверду й постійну підтримку України".

