Київ і Лісабон домовились про візит Зеленського до Португалії

Українська й португальська влада домовилась почати підготовку до візиту президента Володимира Зеленського до Португалії, але найближчим часом він не відбудеться всупереч повідомленням ЗМІ.

Про це повідомили в канцелярії португальського президента Марсела Ребелу де Соузи, пише "Європейська правда".

Протягом тижня кілька португальських ЗМІ повідомили про можливість того, що Зеленський відвідає Португалію в п'ятницю, скориставшись своєю присутністю в Іспанії на саміті Європейської політичної спільноти.

Але, як випливає з повідомлення офісу президента Португалії, "рішення Зеленського про поїздку до Гренади для участі в саміті Європейського політичного співтовариства було ухвалене в останній момент".

"Водночас вони (українська влада. – Ред.) підтвердили, що президент України прийняв запрошення президента Республіки відвідати Португалію", – додали там і зазначили, що представники Києва й Лісабона "працюють над визначенням дати такого візиту".

Майбутній візит Зеленського до Португалії відбудеться на запрошення португальського президента, який уперше відвідав Київ наприкінці серпня, щоб відзначити річницю незалежності України.

Як відомо, Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, а також підтримала членство України в НАТО.