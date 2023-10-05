Киев и Лиссабон договорились о визите Зеленского в Португалию

Украинские и португальские власти договорились начать подготовку к визиту президента Владимира Зеленского в Португалию, но в ближайшее время он не состоится вопреки сообщениям СМИ.

Об этом сообщили в канцелярии португальского президента Марсела Ребелу де Соузы, пишет "Европейская правда".

В течение недели несколько португальских СМИ сообщили о возможности того, что Зеленский посетит Португалию в пятницу, воспользовавшись своим присутствием в Испании на саммите Европейского политического сообщества.

Но, как следует из сообщения офиса президента Португалии, "решение Зеленского о поездке в Гренаду для участия в саммите Европейского политического сообщества было принято в последний момент".

"В то же время они (украинские власти. – Ред.) подтвердили, что президент Украины принял приглашение президента Республики посетить Португалию", – добавили там и отметили, что представители Киева и Лиссабона "работают над определением даты такого визита".

Предстоящий визит Зеленского в Португалию состоится по приглашению португальского президента, который впервые посетил Киев в конце августа, чтобы отметить годовщину независимости Украины.

Как известно, Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16, а также поддержала членство Украины в НАТО.