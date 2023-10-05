Голова Єврокомісії засудила військову операцію Азербайджану в Карабаху

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Twitter (X).

Вона наголосила, що Євросоюз підтримує Вірменію, а також засуджує військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабаху.

"Ми надаємо негайну підтримку і працюватимемо над зміцненням наших двосторонніх зв'язків", – зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді планувалися переговори лідерів Вірменії та Азербайджану, але президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував участь. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пояснивши це зайнятістю.

Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху.

Вірменський прем’єр Нікол Пашинян зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами.

Після військової операції Азербайджану, за допомогою якої він відновив контроль над Карабахом, його залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все населення Карабаху.