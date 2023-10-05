Глава Еврокомиссии осудила военную операцию Азербайджана в Карабахе

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

Она подчеркнула, что Евросоюз поддерживает Армению, а также осуждает военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

"Мы оказываем немедленную поддержку и будем работать над укреплением наших двусторонних связей", – отметила фон дер Ляйен.

Напомним, на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде планировались переговоры лидеров Армении и Азербайджана, но президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил участие. Также на саммит в Гранаде не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объяснив это занятостью.

Неофициально сообщалось, что якобы причиной отказа Алиева стало нежелание западных партнеров включить Анкару в переговорный формат, а также реакция Франции на операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Армянский премьер Никол Пашинян отметил, что до новости об отказе Алиева ехать в Испанию Ереван оценивал шанс на подписание мирного соглашения между странами как "очень вероятный".

После военной операции Азербайджана, с помощью которой он восстановил контроль над Карабахом, его покинули более 100 тысяч этнических армян, практически все население Карабаха.