В Британии огласили приговор мужчине, который хотел убить покойную Елизавету ІІ из арбалета

Суд Лондона в четверг приговорил к девяти годам лишения свободы 21-летнего Джасванта Сингха Чейла, который в 2021 году пытался пробраться в Виндзорский замок и убить покойную королеву Елизавету II из арбалета.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Прокуратура в суде заявила, что Чейл, семья которого происходит из индийских сикхов, планировал убить королеву Великобритании, чтобы отомстить за Амритсарскую бойню – расстрел сотен мирных жителей британскими войсками в Индии во время протеста в 1919 году.

Свой замысел мужчина якобы спланировал с помощью женского чат-бота с искусственным интеллектом. При себе он имел заряженный арбалет и был одет в самодельную маску.

Чейл признал себя виновным в попытке "нанести вред или вызвать тревогу" королеве в соответствии с законом о государственной измене 1842 года, а также во владении холодным оружием и угрозах убийством.

В то же время суд после показаний трех психиатров решил, что нападавший – которого после задержания отправили в психиатрическую больницу – будет оставаться там, пока не будет установлено, что он может отбывать наказание в тюрьме.

Напомним, британская полиция в день Рождества 2021 года арестовала на территории Виндзорского замка в Лондоне мужчину, вооруженного "наступательным оружием". В том году ныне покойная королева Елизавета II провела Рождество именно в Виндзорском замке, а не в имении Сандрингем.