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ЗМІ: Допомога Україні відвертає більш руйнівний конфлікт – президент Італії

П'ятниця, 6 жовтня 2023, 19:14

Президент Італії Серджіо Маттарелла виступив на захист продовженния допомоги Україні, зокрема військової, застерігши, що в іншому випадку це може призвести до ще більш повномасштабної війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі групи "Аррайолос", неформальної зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських держав-членів ЄС, повідомляє ANSA з посиланням на джерела.

За його словами, крім справедливого рішення продемонструвати солідарність з Україною, її підтримка також відвертає небезпеку конфлікту з невизначеними кордонами.

"Якби Україна впала, ми б побачили хвилю агресії по відношенню до інших країн на кордонах Росії і – як це сталося в минулому столітті між 1938 та 1939 роками – це призвело б до широкомасштабного, руйнівного конфлікту", – наголосив Маттарелла, згідно з джерелами.

Італія готується передати Україні восьмий пакет військової допомоги

Він також висловив жаль, що доводиться бачити стільки життів, що обірвалися, руйнувань та величезні фінансові ресурси, витрачені на озброєння.

"Але те, що ми робимо, захищає мир у всьому світі. Звичайно, ми сподіваємося, що якомога швидше будуть створені умови для процесу, який приведе до миру в Україні: справедливого, а не ефемерного миру", – цитує агентство Маттареллу з посиланням на джерела.

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про можливість переговорів між Україною та РФ наступної весни.

Повідомлялося, що декілька західних посадовців публічно заговорили про те, що у країн НАТО завершуються запаси зброї та боєприпасів, які вони можуть віддавати Україні без ризиків для себе, і слід якнайшвидше нарощувати виробництво.

Також цього тижня видання The Telegraph з посиланням на неназваного військового високопосадовця повідомило, що у Британії фактично закінчилася зброя, яку вона може передавати Україні без ризиків для себе. 

Ці заяви стали додатковим тривожним сигналом після подій у США, де у тимчасовий бюджет не включили пакет допомоги Україні через суперечки з ультраправими республіканцями, а тепер ухвалення наступних законів відкладається на невизначений час у зв’язку з безпрецедентною відставкою спікера Палати представників. 

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Італія Війна з РФ Зброя ЗСУ