Президент Італії Серджіо Маттарелла виступив на захист продовженния допомоги Україні, зокрема військової, застерігши, що в іншому випадку це може призвести до ще більш повномасштабної війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі групи "Аррайолос", неформальної зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських держав-членів ЄС, повідомляє ANSA з посиланням на джерела.

За його словами, крім справедливого рішення продемонструвати солідарність з Україною, її підтримка також відвертає небезпеку конфлікту з невизначеними кордонами.

"Якби Україна впала, ми б побачили хвилю агресії по відношенню до інших країн на кордонах Росії і – як це сталося в минулому столітті між 1938 та 1939 роками – це призвело б до широкомасштабного, руйнівного конфлікту", – наголосив Маттарелла, згідно з джерелами.

Він також висловив жаль, що доводиться бачити стільки життів, що обірвалися, руйнувань та величезні фінансові ресурси, витрачені на озброєння.

"Але те, що ми робимо, захищає мир у всьому світі. Звичайно, ми сподіваємося, що якомога швидше будуть створені умови для процесу, який приведе до миру в Україні: справедливого, а не ефемерного миру", – цитує агентство Маттареллу з посиланням на джерела.

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про можливість переговорів між Україною та РФ наступної весни.

Повідомлялося, що декілька західних посадовців публічно заговорили про те, що у країн НАТО завершуються запаси зброї та боєприпасів, які вони можуть віддавати Україні без ризиків для себе, і слід якнайшвидше нарощувати виробництво.

Також цього тижня видання The Telegraph з посиланням на неназваного військового високопосадовця повідомило, що у Британії фактично закінчилася зброя, яку вона може передавати Україні без ризиків для себе.

Ці заяви стали додатковим тривожним сигналом після подій у США, де у тимчасовий бюджет не включили пакет допомоги Україні через суперечки з ультраправими республіканцями, а тепер ухвалення наступних законів відкладається на невизначений час у зв’язку з безпрецедентною відставкою спікера Палати представників.