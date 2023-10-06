СМИ: Президент Италии говорит, что помощь Украине предотвращает более разрушительный конфликт

Президент Италии Серджио Маттарелла выступил в защиту продолжения помощи Украине, в частности военной, предостерегая, что в противном случае это может привести к еще более полномасштабной войне.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на встрече группы "Аррайолос", неформальной встречи президентов парламентских и полупрезидентских государств-членов ЕС, сообщает ANSA со ссылкой на источники.

По его словам, помимо справедливого решения продемонстрировать солидарность с Украиной, ее поддержка также предотвращает опасность конфликта с неопределенными границами.

"Если бы Украина упала, мы бы увидели волну агрессии по отношению к другим странам на границах России и – как это произошло в прошлом веке между 1938 и 1939 годами – это привело бы к широкомасштабному, разрушительному конфликту", – подчеркнул Маттарелла, согласно источникам.

Он также выразил сожаление, что приходится видеть столько оборвавшихся жизней, разрушений и огромные финансовые ресурсы, потраченные на вооружение.

"Но то, что мы делаем, защищает мир во всем мире. Конечно, мы надеемся, что как можно скорее будут созданы условия для процесса, который приведет к миру в Украине: справедливому, а не эфемерному миру", – цитирует агентство Маттареллу со ссылкой на источники.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о возможности переговоров между Украиной и РФ следующей весной.

Сообщалось, что несколько западных чиновников публично заговорили о том, что у стран НАТО завершаются запасы оружия и боеприпасов, которые они могут отдавать Украине без рисков для себя, и следует как можно быстрее наращивать производство.

Также на этой неделе издание The Telegraph со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщило, что у Британии фактически закончилось оружие, которое она может передавать Украине без рисков для себя.

Эти заявления стали дополнительным тревожным сигналом после событий в США, где во временный бюджет не включили пакет помощи Украине из-за споров с ультраправыми республиканцами, а теперь принятие следующих законов откладывается на неопределенное время в связи с беспрецедентной отставкой спикера Палаты представителей.