Токсикологічна експертиза, яку здійснили слідчі для з’ясування обставин імовірного нападу на лідера ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалли в місті Інгольштадт, Баварія, не виявила слідів невідомих речовин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У середу стало відомо, що перед виступом в Інгольштадті Хрупаллі раптом стало погано і його забрали в лікарню після того, як він робив селфі з двома людьми.

В АдН стверджували, що їхньому лідеру під час заходу хтось вколов у праве передпліччя шприц із невідомою речовиною, яка й могла призвести до різкого погіршення стану. Але судово-медична експертиза зразків крові Хрупалли виявила лише сліди двох знеболювальних препаратів, які йому ввів на місці лікар.

Лікар, який у медогляді лідера АдН написав про наявність ознак ін’єкції "незрозумілою речовиною", розповів слідчим, що це був фотографічний опис ділянки шкіри – і на основі заяв, зроблених самим Хрупаллою.

Напередодні поліція та прокуратура Баварії заявили, що "не мають жодних доказів того, що до Хрупалли підходили або що на нього нападали". Тим не менш, прокуратура Інгольштадта розпочала розслідування за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень.

"Альтернатива для Німеччини" обіцяє, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини. Також партія не підтримує санкції проти Росії і проти допомоги для України.

У червні лідер АдН Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.

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