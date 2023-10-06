Экспертиза не подтвердила, что лидера АдГ отравили во время мероприятия в Баварии

Токсикологическая экспертиза, которую провели следователи для выяснения обстоятельств предполагаемого нападения на лидера ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалли в городе Ингольштадт, Бавария, не обнаружила следов неизвестных веществ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В среду стало известно, что перед выступлением в Ингольштадте Хрупалли вдруг стало плохо и его забрали в больницу после того, как он делал селфи с двумя людьми.

В АдГ утверждали, что их лидеру во время мероприятия кто-то уколол в правое предплечье шприц с неизвестным веществом, которое и могло привести к резкому ухудшению состояния. Но судебно-медицинская экспертиза образцов крови Хрупалли обнаружила лишь следы двух обезболивающих препаратов, которые ему ввел на месте врач.

Врач, который в медосмотре лидера АдГ написал о наличии признаков инъекции "непонятным веществом", рассказал следователям, что это было фотографическое описание участка кожи – и на основе заявлений, сделанных самим Хрупаллой.

Накануне полиция и прокуратура Баварии заявили, что "не имеют никаких доказательств того, что к Хрупалле подходили или что на него нападали". Тем не менее, прокуратура Ингольштадта начала расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений.

"Альтернатива для Германии" обещает, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии. Также партия не поддерживает санкции против России и против помощи для Украины.

В июне лидер АдГ Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.

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