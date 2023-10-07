Європейські авіакомпанії скасовують рейси до Тель-Авіва

Через безпрецедентну атаку терористів ХАМАС проти Ізраїлю низка авіакомпаній у суботу скасували свої рейси до Тель-Авіва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Через масштабну атаку авіакомпанія Lufthansa скорочує кількість рейсів до країни. "На тлі поточної ситуації з безпекою в Тель-Авіві, авіакомпанія Lufthansa Group скорочує свою польотну програму до/з Тель-Авіва цієї суботи з операційних причин", – повідомила компанія.

Ще один рейс з Тель-Авіва до Франкфурта відбудеться цієї суботи: "Всі інші рейси Lufthansa до Тель-Авіва та з Тель-Авіва на цю суботу поки що скасовані". На домашній сторінці аеропорту Франкфурта два заплановані на суботу вильоти Lufthansa до Тель-Авіва були позначені як скасовані.

Швейцарська авіакомпанія Swiss, дочірня компанія Lufthansa, призупинила польоти до Ізраїлю на невизначений строк. Після ракетних обстрілів з сектора Газа вона посилається на міркування безпеки через неясну політичну ситуацію. Два денних рейси з Цюріха до Тель-Авіва і назад все ж повинні відбутися після ретельного вивчення ситуації, як заявили в авіакомпанії.

Як повідомляє галузеве видання AeroTelegraph, кілька літаків змінили курс і повернули назад після початку атак. Літак Wizz Air, що летів з Риму, повернувся до італійської столиці замість Тель-Авіва. Ще один літак авіакомпанії приземлився в Ларнаці замість Тель-Авіва.

Як повідомляє видання, літак Turkish Airlines також розвернувся біля Кіпру.

Крім того, польський перевізник LOT також скасував свої суботні рейси до Тель-Авіва. Компанія обіцяє стежити за ситуацією та інформувати про долю рейсів у наступні дні.

Як повідомляла "Українська правда", з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети внаслідок атаки бойовиків ХАМАС в суботу вранці.

ЦАХАЛ оголосив, що "готовий до війни".

Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву.

Наразі в Ізраїлі повідомляють про щонайменше 100 загиблих і понад 700 поранених.

Керівництво ЄС рішуче засудило ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю, закликало до негайного припинення насильства.

Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.

США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони.