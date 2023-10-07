Европейские авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

Из-за беспрецедентной атаки террористов ХАМАС против Израиля ряд авиакомпаний в субботу отменили свои рейсы в Тель-Авив.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Из-за масштабной атаки авиакомпания Lufthansa сокращает количество рейсов в страну. "На фоне текущей ситуации с безопасностью в Тель-Авиве, авиакомпания Lufthansa Group сокращает свою полетную программу в/из Тель-Авива в эту субботу по операционным причинам", – сообщила компания.

Еще один рейс из Тель-Авива во Франкфурт состоится в эту субботу: "Все остальные рейсы Lufthansa в Тель-Авив и из Тель-Авива на эту субботу пока отменены". На домашней странице аэропорта Франкфурта два запланированные на субботу вылеты Lufthansa в Тель-Авив были обозначены как отмененные.

Швейцарская авиакомпания Swiss, дочерняя компания Lufthansa, приостановила полеты в Израиль на неопределенный срок. После ракетных обстрелов из сектора Газа она ссылается на соображения безопасности из-за неясной политической ситуации. Два дневных рейса из Цюриха в Тель-Авив и обратно все же должны состояться после тщательного изучения ситуации, как заявили в авиакомпании.

Как сообщает отраслевое издание AeroTelegraph, несколько самолетов изменили курс и вернулись обратно после начала атак. Самолет Wizz Air, летевший из Рима, вернулся в итальянскую столицу вместо Тель-Авива. Еще один самолет авиакомпании приземлился в Ларнаке вместо Тель-Авива.

Как сообщает издание, самолет Turkish Airlines также развернулся возле Кипра.

Кроме того, польский перевозчик LOT также отменил свои субботние рейсы в Тель-Авив. Компания обещает следить за ситуацией и информировать о судьбе рейсов в последующие дни.

Как сообщала "Украинская правда", из сектора Газы по Израилю массированно были запущены ракеты в результате атаки боевиков ХАМАС в субботу утром.

Между тем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне".

Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.

Сейчас в Израиле сообщают о по меньшей мере 100 погибших и более 700 раненых.

Руководство ЕС решительно осудило ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю, призвало к немедленному прекращению насилия.

Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.

США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны.