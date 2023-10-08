В Германии - региональные выборы в двух землях, в частности ключевой Баварии

В двух федеральных землях Германии – Гессене и Баварии с общим населением в около 20 миллионов человек – в воскресенье проходят выборы в местные парламенты, которые, по опросам, ослабят позиции федеральной левоцентристской коалиции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Учитывая то, что в Гессене и Баварии живет примерно каждый пятый избиратель Германии, а обе земли считаются экономическими "тяжеловесами", региональные выборы рассматриваются как важный индикатор настроений населения.

Последние опросы в Баварии – крупнейшей по населению земли Германии – показывают, что Христианско-социальный союз (ХСС), баварская сестринская партия христианских демократов (ХДС), получит 36-37%.

Хотя это самый низкий результат ХСС за последние десятилетия, она все равно будет иметь достаточно голосов для формирования правительства вместе с популистской партией "Свободные избиратели" (FW), которой прогнозируют до 15%. Поддержка "Свободных избирателей" даже выросла в последние недели, несмотря на то, что ее главный кандидат и заместитель премьера Баварии Губерт Айвангер попал в антисемитский скандал.

Что касается партий федеральной коалиции, то "зеленые" занимают в Баварии второе место с 16%, социал-демократы могут рассчитывать на 9%, а Свободная демократическая партия даже не преодолевает 5%-й проходной барьер и претендует на 3%.

Ультраправой "Альтернативе для Германии" (АдГ) прогнозируют 14%, что еще больше укрепит ее позиции на фоне общегерманского роста популярности.

В федеральной земле Гессен консервативной ХДС пророчат победу с 32% (по сравнению с 27% на последних выборах в 2018 году). За ней следуют социал-демократы и "зеленые" с 17%, АдГ – 16% и свободные демократы с 5%.

Такие результаты могут нанести удар по министру внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер – главному кандидату от СДПГ в этой земле – на фоне ее критики из-за недостаточно эффективного противодействия нелегальной миграции.

В Баварии и Гессене в предвыборных кампаниях преобладали обеспокоенность национальными проблемами, такими как миграция, стоимость "зеленого" перехода и экономический спад, а также разочарование спорами в федеральной коалиции.

Согласно опросу ARD-Deutschland Trend, поддержка правительства Шольца остается на самом низком уровне с момента его вступления в должность в декабре 2021 года: четверо из пяти немцев недовольны его работой.