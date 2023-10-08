Греція голосує на місцевих виборах, перемогу прогнозують партії влади

У неділю у Греції розпочалось голосування на місцевих виборах до муніципальних і регіональних органів влади, де, за прогнозами, більшість здобуде консервативна партія влади "Нова демократія".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

На виборчих дільницях, які працюють із 7:00 до 19:00, зможуть проголосувати майже 9,8 мільйона греків. Для понад 465 тисяч із них це будуть перші вибори, де вони мають право голосу.

Виборці в Греції будуть обирати очільників і членів місцевих рад усіх 13 регіонів і понад 300 муніципалітетів.

Очікується, що результат не надто відрізнятиметься від виборів 2019 року, де "Нова демократія" здобула більшість голосів. Але опозиційні партії планують скористатись темами зростання вартості життя й недостатній реакції влади на стихійні лиха.

Лівій опозиції – партіям СІРІЗА і ПАСОК – вдалось узгодити спільних кандидатів лише в трьох із 13 регіонів – Фессалія, Північні Егейські острови та Західна Македонія.

Найбільше шансів на перемогу вона має у Фессалії, де більшість виборців розчарована реакцією влади на катастрофічні вересневі повені. Водночас на користь чинного голови регіону Костаса Агорастоса грає нове виборче законодавство, яке визнає переможцем виборів кандидатів, що посіли перше місце й набрали 43% голосів.

У найбільш густонаселеному регіоні Греції – Аттиці – фаворитом є колишній міністр Нікос Хардаліас від консерваторів. СІРІЗА сподіватиметься здобути друге місце.

На муніципальних виборах у Греції оглядачі найбільше спостерігають за трьома ключовими містами – Афінами, Салоніками й Піреями, де перевага за консерваторами. Водночас чинний мер грецької столиці Костас Бакоянніс у 2019 році переміг лише в другому турі, отримавши в першому 42,9% голосів.

Нагадаємо, у Греції на повторних парламентських виборах у червні, оголошених після того, як перші не допомогли виявити більшість, перемогла партія прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія".