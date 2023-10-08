Греция голосует на местных выборах, победу прогнозируют партии власти

В воскресенье в Греции началось голосование на местных выборах в муниципальные и региональные органы власти, где, по прогнозам, большинство получит консервативная партия власти "Новая демократия".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

На избирательных участках, которые работают с 7:00 до 19:00, смогут проголосовать почти 9,8 миллиона греков. Для более 465 тысяч из них это будут первые выборы, где они имеют право голоса.

Избиратели в Греции будут выбирать руководителей и членов местных советов всех 13 регионов и более 300 муниципалитетов.

Ожидается, что результат не будет сильно отличаться от выборов 2019 года, где "Новая демократия" получила большинство голосов. Но оппозиционные партии планируют воспользоваться темами роста стоимости жизни и недостаточной реакции власти на стихийные бедствия.

Левой оппозиции – партиям СИРИЗА и ПАСОК – удалось согласовать общих кандидатов только в трех из 13 регионов – Фессалия, Северные Эгейские острова и Западная Македония.

Больше всего шансов на победу она имеет в Фессалии, где большинство избирателей разочарованы реакцией власти на катастрофические сентябрьские наводнения. В то же время в пользу действующего главы региона Костаса Агорастоса играет новое избирательное законодательство, которое признает победителем выборов кандидатов, занявших первое место и набравших 43% голосов.

В самом густонаселенном регионе Греции – Аттике – фаворитом является бывший министр Никос Хардалиас от консерваторов. СИРИЗА будет надеяться получить второе место.

На муниципальных выборах в Греции обозреватели больше всего наблюдают за тремя ключевыми городами – Афинами, Салониками и Пиреями, где преимущество за консерваторами. В то же время действующий мэр греческой столицы Костас Бакояннис в 2019 году победил лишь во втором туре, получив в первом 42,9% голосов.

Напомним, в Греции на повторных парламентских выборах в июне, объявленных после того, как первые не помогли выявить большинство, победила партия премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия".