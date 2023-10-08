Азербайджан раскритиковал ЕС и Францию из-за позиции по Карабаху

Представительство президента Азербайджана Ильхама Алиева в сообщении о его разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем раскритиковало ЕС и в частности Францию из-за их заявлений и действий в контексте конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда", цитируя опубликованное в субботу вечером сообщение офиса азербайджанского президента.

Во время разговора с Мишелем Алиев сказал, что "упоминание Азербайджана в четырехстороннем заявлении без участия Азербайджана в Гранаде не было правильным подходом".

"Глава государства (Азербайджана. – Ред.) подчеркнул, что предоставление Францией оружия Армении является подходом, который не служит миру, а направлен на разжигание нового конфликта, и если в регионе возникнет новый конфликт, Франция будет нести ответственность за его причинение", – отмечается в сообщении.

Также Алиев раскритиковал "антиазербайджанское заявление, принятое Европейским парламентом на основе ксенофобского и шовинистического подхода", назвав "неприемлемыми" высказанные в нем мысли.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над сепаратистским регионом Нагорного Карабаха в ходе 24-часовой военной операции, которая спровоцировала бегство большинства из 120 тысяч этнических армян этой территории в Армению.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил Азербайджан за его военные действия в Нагорном Карабахе, но заявил, что сейчас не время вводить санкции против Баку.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

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