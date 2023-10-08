Праві в Барселоні мітингували проти поступок каталонцям для формування уряду

Десятки тисяч людей у неділю взяли участь у мітингу на знак протесту проти ймовірних планів лідера соціалістів Педро Санчеса амністувати каталонських сепаратистів в обмін на політичну підтримку його уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Організатори мітингу – організація "Громадянське суспільство Каталонії" (Societat Civil Catalana, SCC), яка виступає проти відокремлення регіону від Іспанії, – зібрали кілька тисяч людей, багато з яких розмахували іспанськими й каталонськими прапорами та плакатами з написом "Ні амністії!".

🇪🇸¡Lleno total en Passeig de Gràcia! ¡La cabecera de la manifestación no puede ni avanzar!



¡Miles de ciudadanos españoles en defensa de nuestro Estado de derecho y de la igualdad entre todos los españoles!



¡No nos rendimos! #NoEnMiNombre pic.twitter.com/viIKtIsi7i — Societat Civil Catalana (@Societatcc) October 8, 2023

Поліція Барселони повідомила, що до мітингу приєдналося понад 50 тисяч осіб, тоді як організатори заявили про 300 тисяч учасників.

¡Locura total con el "Resistiré" que despide la movilización🎶🎶!



¡Gracias, gracias, gracias a todos los españoles que os habéis sumado al llamamiento de Societat Civil Catalana en contra de la amnistía!



¡Resistiremos! Y hoy lo hemos dejado claro. 👏👏 pic.twitter.com/RO6lbk2ZZC — Societat Civil Catalana (@Societatcc) October 8, 2023

Протест викликали плани чинного голови уряду Педро Санчеса, який має мандат на формування уряду після дострокових виборів, запропонувати амністію каталонським сепаратистам, які перебувають під судовим переслідуванням у зв'язку з проголошенням незалежності у 2017 році.

В обмін на це політичні партії Каталонії підтримають його призначення на посаду прем’єр-міністра.

Ця пропозиція викликала спротив з боку правих і ультраправих в Іспанії, а також деяких членів соціалістичної партії Санчеса, які вважають, що питання амністії каталонців не може бути предметом його політичного торгу.

Нагадаємо, на дострокових виборах у липні цього року перемогу здобула права Народна партія на чолі з Альбертом Нуньєсом Фейхоо, якому король Іспанії й доручив спершу сформувати уряд. Але у вересні Фейхоо провалив дві спроби очолити уряд, і король Іспанії вручив мандат Санчесу.

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