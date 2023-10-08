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Праві в Барселоні мітингували проти поступок каталонцям для формування уряду

фото, відео
Неділя, 8 жовтня 2023, 16:08

Десятки тисяч людей у неділю взяли участь у мітингу на знак протесту проти ймовірних планів лідера соціалістів Педро Санчеса амністувати каталонських сепаратистів в обмін на політичну підтримку його уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Організатори мітингу – організація "Громадянське суспільство Каталонії" (Societat Civil Catalana, SCC), яка виступає проти відокремлення регіону від Іспанії, – зібрали кілька тисяч людей, багато з яких розмахували іспанськими й каталонськими прапорами та плакатами з написом "Ні амністії!".

Поліція Барселони повідомила, що до мітингу приєдналося понад 50 тисяч осіб, тоді як організатори заявили про 300 тисяч учасників.

Протест викликали плани чинного голови уряду Педро Санчеса, який має мандат на формування уряду після дострокових виборів, запропонувати амністію каталонським сепаратистам, які перебувають під судовим переслідуванням у зв'язку з проголошенням незалежності у 2017 році.

В обмін на це політичні партії Каталонії підтримають його призначення на посаду прем’єр-міністра.

Ця пропозиція викликала спротив з боку правих і ультраправих в Іспанії, а також деяких членів соціалістичної партії Санчеса, які вважають, що питання амністії каталонців не може бути предметом його політичного торгу.

Нагадаємо, на дострокових виборах у липні цього року перемогу здобула права Народна партія на чолі з Альбертом Нуньєсом Фейхоо, якому король Іспанії й доручив спершу сформувати уряд. Але у вересні Фейхоо провалив дві спроби очолити уряд, і король Іспанії вручив мандат Санчесу.

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Іспанія