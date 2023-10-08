Праві в Барселоні мітингували проти поступок каталонцям для формування уряду
Неділя, 8 жовтня 2023, 16:08
Десятки тисяч людей у неділю взяли участь у мітингу на знак протесту проти ймовірних планів лідера соціалістів Педро Санчеса амністувати каталонських сепаратистів в обмін на політичну підтримку його уряду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Організатори мітингу – організація "Громадянське суспільство Каталонії" (Societat Civil Catalana, SCC), яка виступає проти відокремлення регіону від Іспанії, – зібрали кілька тисяч людей, багато з яких розмахували іспанськими й каталонськими прапорами та плакатами з написом "Ні амністії!".
🇪🇸¡Lleno total en Passeig de Gràcia! ¡La cabecera de la manifestación no puede ni avanzar!— Societat Civil Catalana (@Societatcc) October 8, 2023
¡Miles de ciudadanos españoles en defensa de nuestro Estado de derecho y de la igualdad entre todos los españoles!
¡No nos rendimos! #NoEnMiNombre pic.twitter.com/viIKtIsi7i
Поліція Барселони повідомила, що до мітингу приєдналося понад 50 тисяч осіб, тоді як організатори заявили про 300 тисяч учасників.
¡Locura total con el "Resistiré" que despide la movilización🎶🎶!— Societat Civil Catalana (@Societatcc) October 8, 2023
¡Gracias, gracias, gracias a todos los españoles que os habéis sumado al llamamiento de Societat Civil Catalana en contra de la amnistía!
¡Resistiremos! Y hoy lo hemos dejado claro. 👏👏 pic.twitter.com/RO6lbk2ZZC
Протест викликали плани чинного голови уряду Педро Санчеса, який має мандат на формування уряду після дострокових виборів, запропонувати амністію каталонським сепаратистам, які перебувають під судовим переслідуванням у зв'язку з проголошенням незалежності у 2017 році.
В обмін на це політичні партії Каталонії підтримають його призначення на посаду прем’єр-міністра.
Ця пропозиція викликала спротив з боку правих і ультраправих в Іспанії, а також деяких членів соціалістичної партії Санчеса, які вважають, що питання амністії каталонців не може бути предметом його політичного торгу.
Нагадаємо, на дострокових виборах у липні цього року перемогу здобула права Народна партія на чолі з Альбертом Нуньєсом Фейхоо, якому король Іспанії й доручив спершу сформувати уряд. Але у вересні Фейхоо провалив дві спроби очолити уряд, і король Іспанії вручив мандат Санчесу.
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