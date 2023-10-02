ЗМІ: Іспанські соціалісти готові піти на амністію сепаратистів Каталонії, щоб сформувати уряд

Іспанські соціалісти готові піти на непопулярний крок у вигляді масової амністії сотень сепаратистів Каталонії, щоб переконати партії регіону підтримати їхній уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на джерела, що близькі до переговорів з цими партіями.

За інформацією агентства, соціалісти впевнені, що їм вдасться укласти угоду, яка дозволить їм залишитися при владі, не втративши при цьому підтримку широких верств електорату.

Згідно з іншими джерелами Reuters, лідери соціалістів впевнені, що зможуть завоювати прихильність більшості виборців, отримавши поступки від каталонських партій, включаючи обіцянку не повторювати односторонній референдум про незалежність Каталонії, який відбувся 2017 року.

За даними агентства, соціалісти також наполягають на тому, щоб серед виправданих були поліцейські, яких звинувачують у надмірному насильстві щодо прихильників незалежності Каталонії, коли їх у 2017 році до регіону відрядив Мадрид.

Але надії соціалістів обійти ризик нового референдуму, погодившись на амністію, наштовхнулися на перешкоду в п'ятницю, коли дві основні сепаратистські партії Каталонії прийняли спільну резолюцію, де йдеться про те, що майбутній уряд повинен створити умови для проведення плебісциту про незалежність в обмін на їхню підтримку.

Як повідомляють джерела, обидві сторони впевнені в досягненні угоди, хоча щодо точної кількості людей, яких можуть помилувати, також ведуться торги, і це передбачає непопулярні кроки від обох сторін.

Нагадаємо, минулої середи Фейхоо провалив першу спробу очолити уряд Іспанії, а у п'ятницю йому не вдалось сформувати уряд і з другої спроби.

Водночас Педро Санчес заявляв, що розпочне свою власну процедуру, щоб сформувати новий прогресивний уряд.

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