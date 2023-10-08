Экзитполы подтверждают победу консерваторов в Баварии и Гессене

На региональных выборах в немецких федеральных землях Бавария и Гессен в воскресенье, по данным экзитполитов, первенство ожидаемо держат правые Христианско-демократическая и Христианско-социальная партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В наиболее густонаселенной немецкой земле Бавария на первом месте с 37% голосов должна быть ХСС. Вместе с популистскими "Свободными избирателями", которым прогнозируют 14%, партия должна удержать большинство и способность формировать правительство.

"Зеленые", входящие в федеральную правительственную коалицию, предварительно занимают второе место с 16%, за ними – ультраправая "Альтернатива для Германии" (15%). Социал-демократы, партия Олафа Шольца, может получить 8,5%.

В Гессене Христианско-демократический союз, как показывают экзитполы, получает 35,5%. СДПГ и АдГ делят второе место с 16%, от них ненамного отстают "Зеленые" (15,5%). Преодолеть проходной барьер также могут свободные демократы с 5%.

Учитывая, что в Гессене и Баварии живет примерно каждый пятый избиратель Германии, а обе земли считаются экономическими "тяжеловесами", региональные выборы рассматриваются как важный индикатор настроений населения.

В Баварии и Гессене в предвыборных кампаниях преобладали обеспокоенность национальными проблемами, такими как миграция, стоимость "зеленого" перехода и экономический спад, а также разочарование спорами в федеральной коалиции.

Согласно опросу ARD-Deutschland Trend, поддержка правительства Шольца остается на самом низком уровне с момента его вступления в должность в декабре 2021 года: четверо из пяти немцев недовольны его работой.