ЗМІ: США працюють над евакуацією громадян з Ізраїля на кораблях ВМС

Сполучені Штати опрацьовують плани можливої евакуації своїх громадян з Ізраїлю за допомогою кораблів Військово-морських сил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NBC News з посиланням на двох американських посадовців, знайомих з цими планами.

За їхніми даними, ще нічого не вирішено, але варіанти, які зокрема передбачають розміщення деяких американців на кораблях ВМС, щоб доставити їх у безпечне місце, опрацьовуються.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 700 людей.

Раніше Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я у відповідь після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшу ескалацію конфлікту.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингон отримав від Ізраїлю "конкретні запити" про військову допомогу.