СМИ: США работают над эвакуацией граждан из Израиля на кораблях ВМС

Соединенные Штаты прорабатывают планы возможной эвакуации своих граждан из Израиля с помощью кораблей Военно-морских сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с этими планами.

По их данным, еще ничего не решено, но варианты, которые в частности предусматривают размещение некоторых американцев на кораблях ВМС, чтобы доставить их в безопасное место, прорабатываются.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 700 человек.

Ранее Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью в ответ после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшую эскалацию конфликта.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон получил от Израиля "конкретные запросы" о военной помощи.