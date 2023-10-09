Рада ЄС призначила ексглаву МЗС Нідерландів новим єврокомісаром

Рада Євросоюзу призначила колишнього главу МЗС Нідерландів Вопке Хукстру єврокомісаром з питань клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Хукстру призначили новим єврокомісаром за спільною згодою з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Призначення відбулося після відставки Франса Тіммерманса з посади виконавчого віцепрезидента Комісії. Його наступник буде на посаді до завершення терміну повноважень Єврокомісії 31 жовтня 2024 року.

Раніше Європарламент офіційно затвердив колишнього главу МЗС Нідерландів Вопке Хукстру єврокомісаром з питань клімату, а також затвердив нову сферу відповідальності віцепрезидента ЄК Мароша Шефчовича.

Шефчовича як виконавчого віцепрезидента з питань "Європейського зеленого курсу" підтримали 322 голосами "за", 158 "проти" і 37 "утрималися".

До цього за питання клімату і "Європейський зелений курс" відповідав представник Нідерландів, віцепрезидент ЄК Франс Тіммерманс, проте він пішов з посади для участі у виборах в рідній країні.

У зв'язку з номінацією на цю посаду Хукстра достроково пішов з посади міністра закордонних справ Нідерландів.