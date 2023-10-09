Совет ЕС назначил экс-главу МИД Нидерландов новым еврокомиссаром

Совет Евросоюза назначил бывшего главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру еврокомиссаром по вопросам климата.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Хукстру назначили новым еврокомиссаром по общему согласию с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Назначение произошло после отставки Франса Тиммерманса с должности исполнительного вице-президента Комиссии. Его преемник будет в должности до завершения срока полномочий Еврокомиссии 31 октября 2024 года.

Ранее Европарламент официально утвердил бывшего главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру еврокомиссаром по вопросам климата, а также утвердил новую сферу ответственности вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.

Шефчовича как исполнительного вице-президента по вопросам "Европейского зеленого курса" поддержали 322 голосами "за", 158 "против" и 37 "воздержались".

До этого за вопросы климата и "Европейский зеленый курс" отвечал представитель Нидерландов, вице-президент ЕК Франс Тиммерманс, однако он ушел с должности для участия в выборах в родной стране.

В связи с номинацией на эту должность Хукстра досрочно ушел с поста министра иностранных дел Нидерландов.