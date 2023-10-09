Консервативная партия власти Греции ожидаемо лидирует на местных выборах

Консервативная партия власти Греции "Новая демократия" через три месяца после парламентских выборов смогла сохранить преимущество при избрании руководителей и депутатов муниципалитетов и регионов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации портала Balkan Insight.

В первом туре местных выборов в Греции были избраны губернаторы семи из 13 регионов: Аттики, Западной Греции, Эпира, Центральной Македонии, Крита, Южных Эгейских островов и Центральной Греции.

Победители выборов в шести из этих семи регионов были представителями "Новой демократии" или поддерживались ею. Удалось показать хороший результат и социалистической партии ПАСОК, которая на выборах в июне увеличила представительство в парламенте.

"Граждане подтвердили свое доверие к "Новой демократии" и сделанному ею выбору", – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после объявления результатов.

Зато ведущая оппозиционная левая партия СИРИЗА потерпела неудачу. Ни один поддерживаемый ею кандидат в губернаторы регионов не вышел во второй тур, и впервые с 2014 года она не будет соревноваться во втором туре за пост мэра Афин.

Не помогло партии и обновление руководства: многолетний лидер СИРИЗА Алексис Ципрас после неудачи на парламентских выборах ушел в отставку, его место занял политический новичок Стефанос Касселакис.

Явка на местных выборах в Греции была низкой и составила около 52,50%, причем в Афинах в голосовании не участвовали около 70% избирателей.

В Афинах второй тур выборов мэра состоится 22 октября. Действующий мэр Костас Бакояннис от "Новой демократии" в первом туре опережает Хариса Дукаса от ПАСОК (41,35% против 14,20%).

Напомним, в Греции на повторных парламентских выборах в июне, объявленных после того, как первые не помогли выявить большинство, победила партия премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия".