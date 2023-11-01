В Швеции объявили "полный запрет сумок" на крупных событиях

Шведская полиция анонсировала "полный запрет сумок" на крупных спортивных и культурных событиях в связи с повышенной террористической угрозой.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее объявление опубликовали 1 ноября.

"Исходя из текущей ситуации в обществе и того, что уровень террористической угрозы – четвертый (второй самый высокий), Шведское агентство полиции приняло решение о полном запрете сумок на крупных событиях", – говорится в заявлении.

"Крупными событиями" будут считаться крупные спортивные события, концерты и фестивали.

В объявлении не детализируют, предусмотрены ли какие-то исключения для мелких сумок с личными вещами.

"Исключения возможны для лиц, которые по медицинским причинам нуждаются в своей сумке на публичном событии... Если событие считается большим публичным событием, в каждом случае будет проводиться индивидуальная оценка", – отмечают в заявлении.

Как известно, в течение 2023 года в мусульманском мире возросла неприязнь к Швеции после серии акций с публичным сожжением Корана, которые начал скандальный датско-шведский активист, а впоследствии подхватили другие лица и организации.

На этом фоне еще до эскалации на Ближнем Востоке Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.

Во время последнего исламистского теракта в Брюсселе погибли двое шведских болельщиков, и считают, что нападавший умышленно выбрал их целью.