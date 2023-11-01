У метро Франкфурта невідомий залишив гранату

Невідомий підкинув ручну гранату, що містила вибухівку, до метрополітену в німецькому Франкфурті у вівторок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild з посиланням на Управління кримінальної поліції землі Гессен у Вісбадені.

Правоохоронці знайшли югославську ручну гранату М52, що лежала перед крамницею на станції Hauptwache. Вона містила 100 грамів вибухівки.

Bild

Камери спостереження зафіксували зловмисника у капюшоні, масці та рукавичках. Він поклав гранату перед крамницею в торговому пасажі над залізничними коліями о 4:18 ранку, коли там не було людей.

Правоохоронці знешкодили гранату та почали розслідування. Слідство не виключає, що невідомий хотів здійснити теракт, але через нерви забув висмикнути чеку. Інші версії – раптові докори сумління у зловмисника або попередження торгівцям.

Напередодні повідомлялося, що у вівторок поліція відкрила вогонь по жінці, яка нібито висловлювала погрози підірвати себе на залізничній станції у Парижі.

Раніше школи та інші державні установи по всій Німеччині стали мішенню анонімних погроз про мінування, які після перевірок виявлялись фальшивими.

Схожа ситуація і в сусідній із Німеччиною Франції, де в четвер, наприклад, довелося закрити кілька регіональних аеропортів по всій країні.