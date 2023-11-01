В метро Франкфурта неизвестный оставил гранату

Неизвестный во вторник подбросил ручную гранату, содержащую взрывчатку, в метрополитен в немецком Франкфурте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild со ссылкой на Управление криминальной полиции земли Гессен в Висбадене.

Правоохранители нашли югославскую ручную гранату М52, лежавшую перед магазином на станции Hauptwache. Она содержала 100 граммов взрывчатки.

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Камеры наблюдения зафиксировали злоумышленника в капюшоне, маске и перчатках. Он положил гранату перед магазином в торговом пассаже над железнодорожными путями в 4:18 утра, когда там не было людей.

Правоохранители обезвредили гранату и начали расследование. Следствие не исключает, что неизвестный хотел совершить теракт, но из-за нервов забыл выдернуть чеку. Другие версии – внезапные угрызения совести у злоумышленника или предупреждение торговцам.

Накануне сообщалось, что во вторник полиция открыла огонь по женщине, которая якобы высказывала угрозы взорвать себя на железнодорожной станции в Париже.

Ранее школы и другие государственные учреждения по всей Германии стали мишенью анонимных угроз о минировании, которые после проверок оказывались фальшивыми.

Похожая ситуация и в соседней с Германией Франции, где в четверг, например, пришлось закрыть несколько региональных аэропортов по всей стране.