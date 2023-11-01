Укр Рус Eng

У Римі сплюндрували дошки на честь депортованих нацистами євреїв

Середа, 1 листопада 2023, 20:37

В італійській столиці сплюндрували чотири меморіальні дошки, встановлені на тротуарах перед будинками, де жили римські євреї перед тим, як їх депортували з окупованого нацистами міста в 1944 році та відправили до концтаборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Почорніння двох табличок, де вказані імена мешканців і дата, коли їх забрали під час німецької окупації Риму в останні роки Другої світової війни, помітила жінка, яка проходила тротуаром у районі Трастевере.

Дві інші меморіальні дошки сплюндрували в сусідньому кварталі біля будинку, де мешкали двоє інших депортованих євреїв. Слідчі з'ясовують, чи вандали підпалили чотири меморіальні дошки, чи використали чорну фарбу.

Антисемітизм глибоко вкорінився в європейському суспільстві – посадовець ЄС

Водночас глава Єврейської громади Риму Віктор Фадлун висловив сподівання, що антисемітські графіті, які виявили на будівлях в Парижі, не з'являться в італійській столиці.

Мер міста Роберто Гуалтьєрі засудив вандалізм та висловив солідарність з єврейською громадою Рима, яка налічує 30 тисяч осіб, назвавши ці дії "неприйнятним і жалюгідним жестом".

Бронзові меморіальні дошки, відомі італійською мовою як "камені спотикання", були встановлені перед будинками на кількох римських вулицях, де жили євреї перед своєю депортацією – більшість з них загинули в нацистських таборах смерті за кордоном.

Раніше повідомлялося, що у середу вночі на єврейській частині центрального кладовища Відня сталася пожежа, а зовнішні стіни розмалювали свастикою.

Перед цим у Парижі в ніч на вівторок невідомі намалювали близько 60 зірок Давида на стінах будівель, поліція розшукує причетних. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.