У Римі сплюндрували дошки на честь депортованих нацистами євреїв

В італійській столиці сплюндрували чотири меморіальні дошки, встановлені на тротуарах перед будинками, де жили римські євреї перед тим, як їх депортували з окупованого нацистами міста в 1944 році та відправили до концтаборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Почорніння двох табличок, де вказані імена мешканців і дата, коли їх забрали під час німецької окупації Риму в останні роки Другої світової війни, помітила жінка, яка проходила тротуаром у районі Трастевере.

Дві інші меморіальні дошки сплюндрували в сусідньому кварталі біля будинку, де мешкали двоє інших депортованих євреїв. Слідчі з'ясовують, чи вандали підпалили чотири меморіальні дошки, чи використали чорну фарбу.

Водночас глава Єврейської громади Риму Віктор Фадлун висловив сподівання, що антисемітські графіті, які виявили на будівлях в Парижі, не з'являться в італійській столиці.

Мер міста Роберто Гуалтьєрі засудив вандалізм та висловив солідарність з єврейською громадою Рима, яка налічує 30 тисяч осіб, назвавши ці дії "неприйнятним і жалюгідним жестом".

Бронзові меморіальні дошки, відомі італійською мовою як "камені спотикання", були встановлені перед будинками на кількох римських вулицях, де жили євреї перед своєю депортацією – більшість з них загинули в нацистських таборах смерті за кордоном.

Раніше повідомлялося, що у середу вночі на єврейській частині центрального кладовища Відня сталася пожежа, а зовнішні стіни розмалювали свастикою.

Перед цим у Парижі в ніч на вівторок невідомі намалювали близько 60 зірок Давида на стінах будівель, поліція розшукує причетних.