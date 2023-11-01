В Риме осквернили доски в честь депортированных нацистами евреев

В итальянской столице осквернили четыре мемориальные доски, установленные на тротуарах перед домами, где жили римские евреи перед тем, как их депортировали из оккупированного нацистами города в 1944 году и отправили в концлагеря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Почернение двух табличек, где указаны имена жителей и дата, когда их забрали во время немецкой оккупации Рима в последние годы Второй мировой войны, заметила женщина, которая проходила по тротуару в районе Трастевере.

Две другие мемориальные доски осквернили в соседнем квартале возле дома, где жили двое других депортированных евреев. Следователи выясняют, подожгли ли вандалы четыре мемориальные доски или использовали черную краску.

В то же время глава Еврейской общины Рима Виктор Фадлун выразил надежду, что антисемитские граффити, которые обнаружили на зданиях в Париже, не появятся в итальянской столице.

Мэр города Роберто Гуалтьери осудил вандализм и выразил солидарность с еврейской общиной Рима, которая насчитывает 30 тысяч человек, назвав эти действия "неприемлемым и жалким жестом".

Бронзовые мемориальные доски, известные на итальянском языке как "камни преткновения", были установлены перед домами на нескольких римских улицах, где жили евреи перед своей депортацией – большинство из них погибли в нацистских лагерях смерти за рубежом.

Ранее сообщалось, что в среду ночью на еврейской части центрального кладбища Вены произошел пожар, а внешние стены разрисовали свастикой.

Перед этим в Париже в ночь на вторник неизвестные нарисовали около 60 звезд Давида на стенах зданий, полиция разыскивает причастных.