ЗМІ: Військові США зазнали масштабної атаки на Близькому Сході

За останню добу американські війська чотири рази атакували в Іраку та Сирії, що стало наймасштабнішою атакою на американські об'єкти за один день з моменту початку конфлікту між Ізраїлем та бойовим угрупованням ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили два неназвані американські посадовці та джерело в органах безпеки.

За їхніми словами, війська США зазнали трьох нападів в Іраку в четвер, де ніхто не постраждав, а також однієї атаки в Сирії, внаслідок якої троє військовослужбовців отримали незначні поранення та вже повернулися до виконання своїх обов'язків.

За даними джерел агентства, у четвер вранці колона коаліції на чолі зі США підірвалася на саморобному вибуховому пристрої поблизу дамби іракського міста Мосул, але ніхто не постраждав.

У силових структурах повідомили, що патруль супроводжували іракські контртерористичні сили, і що один з автомобілів патруля був пошкоджений.

Також у четвер вранці проти сил США та коаліції на авіабазі Айн аль-Асад на захід від столиці Іраку Багдада був запущений безпілотник, але його збили до того, як він досягнув своєї цілі, тому обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури, сказав американський військовий посадовець.

Безпілотник також запускали в напрямку авіабази Аль-Харір в Ербілі (Ірак), де дислокуються американські та міжнародні сили, але той був збитий, не долетівши до цілі, повідомили джерела в силових структурах.

Напередодні Сполучені Штати вдруге за останні тижні завдали ударів по складу зброї на сході Сирії, який, за даними Пентагону, використовував іранський Корпус вартових ісламської революції та пов'язані з ним групи.

Перед цим Пентагон заявив, що має чотири напрямки діяльності на Близькому Сході на тлі війни Ізраїлю проти бойового угруповання ХАМАС.

Перед цим повідомлялося, що США бачать "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.