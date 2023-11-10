СМИ: Военные США подверглись масштабной атаке на Ближнем Востоке

За последние сутки американские войска четыре раза были атакованы в Ираке и Сирии, что стало самой масштабной атакой на американские объекты за один день с момента начала конфликта между Израилем и боевой группировкой ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили два неназванных американских чиновника и источник в органах безопасности.

По их словам, войска США подверглись трем нападениям в Ираке в четверг, где никто не пострадал, а также одной атаке в Сирии, в результате которой трое военнослужащих получили незначительные ранения и уже вернулись к выполнению своих обязанностей.

По данным источников агентства, в четверг утром колонна коалиции во главе с США подорвалась на самодельном взрывном устройстве вблизи дамбы иракского города Мосул, но никто не пострадал.

В силовых структурах сообщили, что патруль сопровождали иракские контртеррористические силы, и что один из автомобилей патруля был поврежден.

Также в четверг утром против сил США и коалиции на авиабазе Айн аль-Асад к западу от столицы Ирака Багдада был запущен беспилотник, но его сбили до того, как он достиг своей цели, поэтому обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры, сказал американский военный чиновник.

Беспилотник также запускали в направлении авиабазы Аль-Харир в Эрбиле (Ирак), где дислоцируются американские и международные силы, но тот был сбит, не долетев до цели, сообщили источники в силовых структурах.

Накануне Соединенные Штаты второй раз за последние недели нанесли удары по складу оружия на востоке Сирии, который, по данным Пентагона, использовал иранский Корпус стражей исламской революции и связанные с ним группы.

Перед этим Пентагон заявил, что имеет четыре направления деятельности на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля против боевой группировки ХАМАС.

США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска, дислоцированные в регионе.