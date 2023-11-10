В Іспанії сьому ніч поспіль протестували проти амністії каталонських сепаратистів

Підписання угоди між Соціалістичною партією Іспанії і каталонською партією Junts, що відкриває дорогу до формування уряду на чолі з Педро Санчесом, яка передбачає амністію обвинувачених у сепаратизмі, активізувало та збільшило участь у протестах, які вже тиждень проводяться щодня перед штаб-квартирою соціалістів у Мадриді, а також перед іншими партійними офісами в кількох провінціях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Сьомий мітинг у столиці розпочався перед будівлею делегації Європейського парламенту на Пасео-де-ла-Кастельяна, де зібралося близько 1 500 осіб, які вирушили до головного офісу Соцпартії, через що рух транспорту був перекритий у багатьох місцях.

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На чолі маршу учасники несли плакат Revuelta, молодіжного відділення правої партії Vox, з гаслом "Зупинимо зраду!". Деякі машини сигналили їм, а деякі люди виходили з балконів і вигукували "Хай живе Іспанія!". Учасники ходи скандували: "Вони нас не обманюють, Каталонія – це Іспанія!", "Ми втомилися від зради!" і "Пучдемона – у в'язницю!".

Лідер Vox, Сантьяго Абаскаль, приєднався до мітингу проти амністії під штаб-квартирою соціалістів. "Я прийшов як ще один іспанець перед обличчям найбільшої атаки на єдність Іспанії за весь демократичний період", – сказав він.

Влада оцінила кількість учасників акції у близько 8 000 осіб, що є найбільшим числом за тиждень, після акції в середу, яка зібрала 7 000 осіб. У Гранаді на протести також вийшли 3 000 осіб.

Незважаючи на напруженість і словесне насильство, мітинги в цілому були мирними, з численними учасниками, серед яких були й ті, хто демонстрував більш екзальтоване або агресивне ставлення в рамках неонацистської естетики.

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Однак у Мадриді групи радикалів закидали петардами і сигнальними ракетами спецпризначенців, які врешті-решт отримали завдання розігнати ці невеликі осередки агресивних мітингарів, що згодом присвятили себе переслідуванню журналістів, доки їх не зупинила поліція. За даними влади, щонайменше 14 осіб було заарештовано.

Потенційна амністія, яка є умовою підтримки каталонськими партіями уряду на чолі з соціалістами, зустріла жорстке засудження з боку консервативних опонентів Санчеса, які організували великі протести і звинуватили його в тому, що він поставив під загрозу верховенство права в Іспанії заради власної політичної вигоди.

У середу комісар Єврокомісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс висловив занепокоєння і звернувся до іспанського уряду з листом, в якому попросив надати більш детальну інформацію про угоду про амністію, що обговорюється.

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