В Испании седьмую ночь подряд протестовали против амнистии каталонских сепаратистов

Подписание соглашения между Социалистической партией Испании и каталонской партией Junts, открывающего дорогу к формированию правительства во главе с Педро Санчесом, которое предусматривает амнистию обвиняемых в сепаратизме, активизировало и увеличило участие в протестах, которые уже неделю проводятся ежедневно перед штаб-квартирой социалистов в Мадриде, а также перед другими партийными офисами в нескольких провинциях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Седьмой митинг в столице начался перед зданием делегации Европейского парламента на Пасео-де-ла-Кастельяна, где собралось около 1 500 человек, которые отправились в главный офис Соцпартии, из-за чего движение транспорта было перекрыто во многих местах.

фото ALEX DOMÍNGUEZ

Во главе марша участники несли плакат Revuelta, молодежного отделения правой партии Vox, с лозунгом "Остановим предательство!". Некоторые машины сигналили им, а некоторые люди выходили с балконов и выкрикивали "Да здравствует Испания!". Участники шествия скандировали: "Они нас не обманывают, Каталония – это Испания!", "Мы устали от предательства!" и "Пучдемона – в тюрьму!".

Лидер Vox, Сантьяго Абаскаль, присоединился к митингу против амнистии под штаб-квартирой социалистов. "Я пришел как еще один испанец перед лицом самой большой атаки на единство Испании за весь демократический период", – сказал он.

Власти оценили количество участников акции в около 8 000 человек, что является наибольшим числом за неделю, после акции в среду, которая собрала 7 000 человек. В Гранаде на протесты также вышли 3 000 человек.

Несмотря на напряженность и словесное насилие, митинги в целом были мирными, с многочисленными участниками, среди которых были и те, кто демонстрировал более экзальтированное или агрессивное отношение в рамках неонацистской эстетики.

Фото: AGENCIA ATLAS

Однако в Мадриде группы радикалов забрасывали петардами и сигнальными ракетами спецназовцев, которые в конце концов получили задание разогнать эти небольшие ячейки агрессивных митингующих, которые впоследствии посвятили себя преследованию журналистов, пока их не остановила полиция. По данным властей, по меньшей мере 14 человек были арестованы.

Потенциальная амнистия, которая является условием поддержки каталонскими партиями правительства во главе с социалистами, встретила жесткое осуждение со стороны консервативных оппонентов Санчеса, которые организовали крупные протесты и обвинили его в том, что он поставил под угрозу верховенство права в Испании ради собственной политической выгоды.

В среду комиссар Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс выразил обеспокоенность и обратился к испанскому правительству с письмом, в котором попросил предоставить более подробную информацию об обсуждаемом соглашении об амнистии.

Читайте также: Золотая акция сепаратистов: как парламентские выборы завели Испанию в новый кризис.