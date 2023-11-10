CNN: Белый дом предупредили, что в арабском мире все больше злятся на США

Администрация Байдена получила строгие предупреждения от американских дипломатов о том, что из-за ее решительной поддержки военной кампании Израиля в Газе на США все больше злятся в арабских странах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал CNN, который получил доступ к дипломатической телеграмме.

В ней подчеркивается глубокая обеспокоенность американских дипломатов ростом гнева в адрес Соединенных Штатов, который вспыхнул вскоре после того, как Израиль начал операцию против ХАМАС после нападений боевиков на Израиль 7 октября, в результате которых погибло более 1400 израильтян.

Как говорится в телеграмме дипломатов, из-за поддержки действий Израиля США "теряют арабскую общественность на целое поколение".

"Мы сильно проигрываем на поле боя в информационном пространстве", – говорится в телеграмме посольства США в Омане, опубликованной в среду, где ссылаются на разговоры с "широким кругом доверенных и трезвомыслящих контактов".

В арабском мире решительную поддержку США действий Израиля рассматривают, предупреждают дипломаты, "как материальную и моральную вину в том, что они считают возможными военными преступлениями".

Телеграмма посольства США в Омане была написана вторым по рангу американским дипломатом в Мускате и направлена, среди прочих, в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР.

Накануне в Белом доме заявили, что Израиль согласился вводить четырехчасовые ежедневные гуманитарные паузы во время военных операций в северной части Газы.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.

8 ноября страны G7 призвали к "гуманитарным паузам" в Газе.