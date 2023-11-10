Формування уряду Іспанії: соціалісти заручилися підтримкою баскських націоналістів

Націоналістична баскська партія Іспанії PNV погодилася підтримати чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса в його прагненні здобути ще один термін на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Mundo.

Виконувач обов'язків голови уряду Педро Санчес та голова PNV Андоні Ортузар підпишуть об 11:00 у Конгресі депутатів пакт, який забезпечить переобрання кандидата від соціалістів. П'ять голосів від PNV гарантують, що Санчес буде обраний на першому голосуванні за кандидатуру прем'єра з загальною підтримкою 178 голосів.

Санчес повторює політичний жест, який він вже робив з Ортузаром у грудні 2019 року, коли PNV була визнана "бажаним партнером". Президент баскських націоналістів повідомив, що відчуває, наче його використовують як серветку для витирання невдач Санчеса під час останнього терміну.

Останніми днями баскські націоналісти зберігали мовчання про свої контакти з соціалістами, в той час як партія Санчеса домовлялася з каталонською Junts.

"Так" від PNV є ключовим для соціалістів, щоб зробити офіційними всі політичні домовленості, необхідні Санчесу для обрання.

Слід зазначити, що баскські націоналісти хочуть, щоб наступний склад парламенту дозволив розпочати дебати про "багатонаціональну" територіальну модель, в якій буде визнано "національний" характер Країни Басків.

Напередодні стало відомо про домовленість соціалістів з каталонською партією Junts: остання готова підтримати переобрання Санчеса в обмін на амністію каталонських сепаратистів.

Потенційна амністія зустріла жорстке засудження з боку консервативних опонентів Санчеса, які організували великі протести і звинуватили його в тому, що він поставив під загрозу верховенство права в Іспанії заради власної політичної вигоди.

У середу комісар Єврокомісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс висловив занепокоєння і звернувся до іспанського уряду з листом, в якому попросив надати більш детальну інформацію про угоду про амністію, що обговорюється.

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